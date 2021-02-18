الأمن البيئي يضبط 37 مخالفا بحوزتهم 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام ، 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع . وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي ، أن الحطب المعروض للبيع كان على متن 6 مركبات في مناطق ” الرياض، نجران، جازان، الباحة، تبوك، الحدود الشمالية والشرقية، وحائل والقصيم “. وتم إيقاف المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

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