شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «توكلنا» يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند نسيان المستخدم لكلمة المرور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف تطبيق توكلنا ، عن الخطوات الواجب اتباعها في حال نسيان المواطن أو المقيم كلمة المرور الخاصة به .
وأوضح التطبيق إنه عند نسيان كلمة المرور ، يتم الدخول للتطبيق ، ثم اختيار “نسيت كلمة المرور” ، ثم اختيار نوع المستخدم ، بعد ذلك إدخال رقم الهوية .
وأضاف التطبيق أن الخطوات التالية تتمثل في إدخال تاريخ الميلاد ، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل ، وحينها يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة .
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