شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «توكلنا» يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند نسيان المستخدم لكلمة المرور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف تطبيق توكلنا ، عن الخطوات الواجب اتباعها في حال نسيان المواطن أو المقيم كلمة المرور الخاصة به .

وأوضح التطبيق إنه عند نسيان كلمة المرور ، يتم الدخول للتطبيق ، ثم اختيار “نسيت كلمة المرور” ، ثم اختيار نوع المستخدم ، بعد ذلك إدخال رقم الهوية .

وأضاف التطبيق أن الخطوات التالية تتمثل في إدخال تاريخ الميلاد ، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل ، وحينها يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة .