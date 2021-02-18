شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط تسديد مخالفة الإجراءات الاحترازية لتجديد رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور أنه لابد تسديد كافة المخالفات بما في ذلك مخالفة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا لتجديد رخصة القيادة.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لابد سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، لافتاً إلى أنه يمكن تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، تساءل فيه، هل المخالفات الاحترازية مربوطة بنظام المرور ويستوجب تسديدها لتجديد الرخصة؟.