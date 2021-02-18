شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: نتابع منحنى الإصابات بفيروس كورونا بكثير من اليقظة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن بعض المناطق لاتزال تسجل ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق ، وبعضها سجلت تذبذبا في منحنى الإصابات.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مساء اليوم، أن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية.

وزف بشرى سارة بشأن تدشين مراكز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع مناطق المملكة، مؤكدا: اقتربنا من العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة، موضحاً أن المتعافون من فيروس كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة من اللقاح بفضل المناعة الطبيعية.

وشدد أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لمن أصيبوا بـكورونا بعد 6 أشهر من تعافيهم، منوهاً بأن الشخص الذي لم يتأكد من إصابته بفيروس كورونا سابقاً فسوف يحصل على جرعتين من لقاح كورونا.