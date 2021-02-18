الكويت... إلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة بالحجر المؤسسي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة والطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" أو منصة "بالسلامة"، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 21 الجاري.

وألزمت الطيران المدني، جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، اعتبارا من التاريخ ذاته في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وشددت على عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت، إلا من خلال التسجيل بمنصة "كويت مسافر".

وتابعت "يتحمل الركاب القادمون تكلفة إجراء عدد (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة "كويت مسافر" أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية".

واشتمل التعميم الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية إلى دولة الكويت من خلال منصة "بالسلامة".