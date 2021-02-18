السودان... فيضانات تغزو قرى النيل الأبيض وخسائر مادية واسعة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى تعرض عدد من المناطق والقرى بولاية النيل الأبيض، الواقعة على الشريط النيلي، لفيضانات واسعة جراء حركة العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

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ونقلت الوكالة السودانية عن المقدم علي السيد، مدير إدارة الدفاع المدني بالنيل الأبيض، أن الفيضانات، التي ضربت مناطق الدبيبيات والشوال والرياض والصفوة والجزيرة أبا، ومقر محطات إذاعة الولاية ومحطات الـ"إف إم"، بمنطقة اللية بكوستي، أدت الى أضرار في الممتلكات والمنازل دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وأضاف مدير إدارة الدفاع المدني بالنيل الأبيض: "عمليات الحصر تجري حاليا من خلال عمليات الطواف على المناطق المتضررة، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن منطقة الصحوة، شهدت انهيارا كليا لـ30 منزلا وانهيارا جزئيا لـ17 منزلا".

وأكد السيد أن فرق الدفاع المدني ظلت متواجدة بهذه المناطق، لعمل الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم عبر عمل ردميات ترابية واقية، فضلا عن تقديم بعض المساعدات العاجلة والمتمثلة في مواد الإيواء والغذاء من قبل مفوضية العون الإنساني بالولاية.

​ولم يعلن المسؤول السوداني، إن كانت تلك الفيضانات قد أسفرت عن أي خسائر بشرية.