باحث سعودي يكشف أوراق الضغط التي تملكها المملكة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" على أن "المملكة العربية السعودية تدرك جيدا أهمية سد النهضة وتأثيره علي الأمن القومي المصري والسوداني، حيث إن التهديد الذي يأتي من سد النهضة سينعكس ليس فقط على الأمن المائي ولكن على الاستقرار في البلدين".

© AFP 2021 / -

وأشار الباحث السعودي إلى أن "المملكة تريد حل أزمة سد النهضة انطلاقا من ثقلها السياسي وخوفا من دخول بعض الدول التي قد يكون لها مصالح في تهديد الأمن القومي العربي وتقويض السلام في المنطقة".

وشدد على أن "المملكة تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية وأعلنت سعيها لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق السودان ومصر وإثيوبيا".

ولفت العنزي إلى أن "السعودية بما تملكه من الإدراك والخبرة السياسية فإن لديها خطة استراتيجية في عملية التفاوض بالتعاون مع مصر والسودان".

وتوقع "أن تدعو المملكة لاجتماع على أرضها تحضره كل الأطراف المعنية بملف سد النهضة".

وأكد الباحث السعودي أن "المصالح المهمة والحيوية هي التي تقود السلوك السياسي وأن المملكة لديها استثمارات كبيرة داخل إثيوبيا وبالتالي فإن أديس أبابا ستولي اهتماما بما ستطرحه الرياض حيث ستحرص الأخيرة على الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف".

وقال وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، أمس، إن الرياض تسعى إلى إنهاء أزمة سد النهضة، مشددا على أن "السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي".

وجاءت تصريحات قطان عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقد أكد أن السعودية ستدعو لقمة خاصة بمنظومة البحر الأحمر في الوقت المناسب.