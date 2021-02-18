شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لبنانية تستبعد قاضيا من التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت لرويترز إن محكمة لبنانية قررت اليوم الخميس استبعاد القاضي فادي صوان من التحقيق في الانفجار.

ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.

وانتقد عدة سياسيين صوان بعد توجيه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطاته.

وكان قد استدعى القاضى فادى صوان وزيرالاشغال العامة والنقل اللبنانى السابق يوسف فنيانوس للتحقيقات فى سياق التحقيقات فى قضية انفجار مرفأ بيروت، ولكن الأخير رفض الحضور وفاجأ متابعيه بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً للاستماع إلي كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية، فإنني اعتذر عن حضور جلسة الغد".