شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر التليفزيون السعودي اليوم الخميس، أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة أجازت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.
وكان قد توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، أن يكون للقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 تأثير كبير بخصوص الجائحة مع أنه ليس مثاليا. جاء ذلك بينما تعهدت الشركة بمضاعفة إمداداتها لأكثر من 200 مليون جرعة في الشهر بحلول أبريل.
واستُقبل اللقاح، الذي يُعطى في جرعتين وجرى تطويره مع جامعة أكسفورد، باعتباره "لقاحًا للعالم" لأنه أرخص وأسهل في توزيعه مقارنة باللقاحات المنافسة.