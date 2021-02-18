شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى للقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطعاً لتلقى الأمير فيصل بن مشعل، للقاح. وأعلنت وزارة الصحة،اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة. ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

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