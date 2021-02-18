شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المارة تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بثلاثة أشخاص، امتهنوا سلب المقيمين من المارة في الطرق العامة تحت تهديد السلاح بعدد من أحياء مدينة الرياض.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين مواطن ومخالفان لنظام الإقامة من الجنسية السورية والأردنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بارتكاب 4 جرائم في أحياء البطحاء ومنفوحه والمربع، وجري إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.