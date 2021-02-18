شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : الاكتفاء بجرعة واحدة لمصابي «كورونا» بعد 6 أشهر من تعافيهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم .

وأوضحت اللجنة أن الجرعة تعتبر منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة : ” بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.”

وأضاف الربيعة : ” وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.”