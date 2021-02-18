شركة طيران روسية تبدأ رحلاتها بين موسكو ورأس الخيمة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الشركة: "أورال ايرلاينز" تفتتح رحلة جديدة موسكو - رأس الخيمة - موسكو".

وأضافت، سيتم تشغيل الرحلات من مطار "دوموديدوفو" في موسكو.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع يوم الاثنين اعتبارًا من 22 فبراير.

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وضربت أزمة فيروس " كورونا " المستجد أصحاب المال والأعمال حول العالم، وأدت إلى توقف الحياة مؤقتا، الذي طال مناطق جغرافية واسعة حول العالم.

ومن أبرز الصناعات التي تضررت بسبب "كوفيد-19" صناعة النقل الجوي التي لم يكن لديها خيار سوى وقف عملياتها وخدماتها وأساطيلها واسعة الانتشار، وأوقف السفر الجوي للركاب حول العالم لعدة أسابيع، حيث أغلقت البلدان حدودها وفرضت قيودا على السفر. وتسببت الأزمة في اتخاذ إجراءات مالية غير اعتيادية كإعلان الإفلاس أو تسليم الإدارة.

يذكر أن السلطات الروسية كانت قد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا (المستجد). وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع عدة دول، تركيا وتنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف وقطر.