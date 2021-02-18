دبي... عصابة نسائية تخدع موظفا وتسلب منه نحو 95 ألف دولار

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن العصابة المتكونة من 5 نساء إفريقيات استدرجت المجني عليه بصور حسناوات أوروبيات الملامح، ما دفعه للتواصل مع الحساب، حيث قمن بتزويده بعنوان الشقة ورقمها.

وتفيد التحقيقات، أن الفتيات هاجمن الضحية لحظة دخول الشقة، ثم أجبرنه على الإفصاح عن بياناته البنكية والرقم السري الخاص بتطبيق البنك على هاتفه، بعد تهديده بالقتل، وقمن بتحويل 250 ألف درهم (ما يعادل 86,5 ألف دولار) من حسابه البنكي عبر التطبيق، إلى حسابات مجهولة.

وبعد ذلك، قمن بسحب مبلغ 30 ألف درهم أخرى (ما يعادل 8 آلاف دولار) من بطاقة ائتمانية كانت بحوزته.

وألقت شرطة دبي القبض على 3 من أفراد العصابة، وتمت إحالتهن إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجنايات.