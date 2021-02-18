على حساب المواطنين... مديرة سورية تقتني 6 أطنان من السكر وتخزنها في منزلها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - "السورية للتجارة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" نشرت البيان التالي: "أعفى المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، اليوم، مديرة صالة الشهداء في حمص إلهام كوسا، ورئيس دائرة منافذ البيع وإحالتها إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل السيدة كوسا".

وبحسب البيان، "أوضح نجم أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كوسا والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين".

وأفاد البيان أن "الموضوع الآن في متناول الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الموضوع".