شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد إصدار نظام «أندرويد 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”جوجل“ الأمريكية ستجلب العديد من التحسينات والميزات الجديدة في الإصدار الجديد من نظام تشغيلها الشهير ”أندرويد 12“ (Android 12).

وتتوقع مصادر تقنية أن تقوم ”جوجل“ بإطلاق نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام ”أندرويد 12“ هذا العام، خلال الأسبوع المقبل، أو في بداية شهر مارس.

وتشير التوقعات إلى أن شركة ”جوجل“ ستطرح الإصدار النهائي المستقر من نظام (Android 12) في أواخر أغسطس أو في بداية سبتمبر 2021.

وبحسب التسريبات سنرى تحديثا كبيرا في واجهة المستخدم، حيث نرى واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات، مع استبدال الشفافية على اللوحة بخلفية ذات لون (بيج) Beige فاتح.

وتحتوي أيقونات الإشعارات على زوايا مستديرة أكثر وضوحا، وانخفض عدد مربعات الإعدادات السريعة في الحالة الموسعة جزئيا من 6 إلى 4؛ ما يفسح المجال لأيقونات أكبر.

ومن المتوقع أن نرى تغييرات كبيرة في أدوات الشاشة الرئيسة (widgets) في نظام ”أندرويد 12″، ولكننا لا نعرف هل ”غوغل“ تخطط لإصلاح شامل للأدوات، أو تخطط على الأقل لإجراء بعض التغييرات.

تشير التسريبات إلى وضع ”غوغل“ أداة جديدة للمحادثات (Conversations widget) في ”نظام أندرويد 12“ قد تبرز الرسائل الأخيرة أو المكالمات الفائتة أو حالات النشاط.

وتعتبر الأداة التي يتم عرضها، صغيرة، ويبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب رسالة أو مكالمة أو حالة واحدة في كل مرة بحجمها الصغير هذا.