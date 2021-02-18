شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أقل درجة حرارة مسجلة اليوم في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة طريف بالحدود الشمالية تصدرت مدن المملكة التي سجلت أقل درجة حرارة اليوم الخميس، حيث سجلت (2ْ) مئوية.

وأكد المركز عبر حسابه على “تويتر”، أن مدينة القريات بمنطقة الجوف جاءت في المرتبة الثانية بـ(3ْ) درجات مئوية، ثم مدينة تبوك بـ(5ْ).

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).