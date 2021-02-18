"ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - الشبه الكبير بين "ماشا" وأمل وتعلقها بمتابعة المسلسل الكرتوني الذي لطالما أحبه الصغار والكبار في سوريا، أثار انتباه والديها قبل حلول موعد عيد ميلادها بثلاثة أيام، فقررا الاحتفال به وجعل من أمل "ماشا السورية".

والدة الطفلة راما مصري تقول لـ "سبوتنيك": إعجاب أمل بماشا ومتابعتها للمسلسل الكرتوني معظم الوقت عبر "يوتيوب"، جعلني أتنبه لوجود شبه كبير بينها وبين ماشا، من ناحية الشعر الأشقر والعيون الملونة وحتى الحجم الصغير، ما دفعني لأقترح على زوجي أن نخيط لها فستان شبيه بفستان ماشا بالإضافة للوشاح على الرأس، وحتى قالب الحلوى كان مستوحى أيضاً من المسلسل الكرتوني.

وأضافت: خلال يومين انتهينا من خياطة الفستان مع مراعاة اللون والتصميم ذاته، وبدت أمل في حفل عيد ميلادها كـ "ماشا"، وتابعت: لم يخطر ببالنا أنه بمجرد نشر صور أمل في عيد ميلادها ستنتشر بسرعة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتتحول إلى "تريند".

صور الطفلة ماشا السورية لم تبق حبيسة تداول صفحات التواصل الاجتماعي، حسب والد الطفلة أحمد محمود الذي قال لـ "سبوتنيك": بعد يومين على عيد الميلاد، توجهنا إلى الكورنيش في مدينة اللاذقية وتفاجأنا بعدد الأطفال وحتى الشباب الذين تجمعوا حول أمل ليقبلوها ويطلبوا التقاط الصور معها، وكأنها بالفعل الشخصية الكرتونية وقد تجسدت أمامهم.

© Sputnik . ALAA SAOUD "ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية

وأضاف محمود: حتى عندما كنا نستقل السيارة للعودة إلى المنزل كان الصغار والكبار يصرخون بأعلى صوتهم هذه ماشا، مشيراً إلى أنه لم يخطر في باله هو وزوجته أن تتحول ابنته إلى نجمة كـ "ماشا"، من خلال اقتراح خطر على بالهما فجأة وتحول إلى حقيقة أفضت إلى سعادة غامرة لهما.

وتابع محمود: عدا عن سعادتي أنا ووالدتها بإعجاب الناس بأمل، فأننا سنحتفظ لطفلتنا بصورها ومقاطع الفيديو التي التقطناها لها مع الأطفال الذين كانوا يتجمعون حولها في الشارع، بالإضافة للمواقع التي تحدثت عنها حتى عندما تكبر تشعر هي الأخرى بالسعادة لتحتفظ بها في دفتر ذكرياتها.

كما أشار محمود إلى أن شهرة أمل اتسعت أكثر بعد أن توقعت فوز فريق "حطين" في مباراته الأخيرة أمام منافسه فريق "تشرين"، وكلاهما فريقان يخوضان منافسات محلية قوية في كرة القدم، وذلك عندما قام والدها بتصوير مقطع فيديو لطفلته وهو يسألها من سيفوز بمباراة جمعتهما، لتقول: "حطين"، ثم يعيد عليها السؤال لربما تغير رأيها، إلا أنها كانت في كل مرة تعيد كلمة "حطين".

© Sputnik . ALAA SAOUD "ماشا السورية" تتجول كنجمة في شوارع اللاذقية

وما أن انتهت المباراة بفوز حطين حتى انهالت التعليقات على صفحة والد الطفلة عبر "فيسبوك" وعلى صفحات التواصل الاجتماعي التي تداولت مقطع الفيديو، ولتصبح الطفلة أمل صاحبة توقعات صائبة عدا عن أنها ماشا السورية التي جذبت، ولا تزال، الشارع من حولها.

يبدو أن مخطط والدي أمل لم يقف عند جعلها تتقمص شخصية ماشا، إذ كشف محمود عن نيته أنه في عيد ميلادها القادم سيجعلها تتقمص الشخصية الكرتونية الشهيرة "ساندي بل" بشعرها الاشقر وفستانها الأحمر.