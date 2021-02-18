"فريقه يلعب على الوتر الطائفي"... جعجع يطالب ميشال عون بالاستقالة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جعجع، في حديث إذاعي مع "لبنان الحرّ"، بشأن تشكيل الحكومة: "نكمل على هذا المنوال أي بلا حكومة أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها وبالتالي من ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب".

وتابع: "يلجأ فريق رئيس الجمهورية إلى اللعب على الوتر الطائفي لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان فأين الدولة القوية الآن؟".

ولفت إلى أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل للوصول إلى سدة الرئاسة فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية"، مشددا على أن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكل يوم التدهور يلحق بنا وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين".

وأكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أنّه "من الأوّل موقفنا واضح، وأكيد بعدما وصل الوضع للبلد إلى ما وصل إليه من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيسا جديدا".

وكان سعد الحريري، قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني".