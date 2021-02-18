مصر... الحكومة ترد على إهدار أموال طائلة في تنفيذ طرق وجسور غير مطابقة للمواصفات

دبي - محمود عبدالرازق - ونفى المركز في بيان له ما وصفه بـ"الشائعات"، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، التي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأشار المركز إلى أنه "تواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الشائعات، وأكدت أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة".

ولفت إلى أن الوزارة أكدت أن هذه المواصفات "تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، من قبل لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق".

وأفادت وزارة النقل، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزاراء، بأن "قطاع الطرق والكباري شهد تطوراً كبيراً ما انعكس في تقدم مصر 90 مركزاً على مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز 28 عالمياً بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014".

وأكدت أن هذا "ساهم في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019/2020".

وتابع البيان أنه "تم تنفيذ نحو 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها بالمشروع القومي للطرق، كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 11 محوراً على النيل بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020".

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية.