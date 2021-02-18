الإمارات… جامعة خليفة تطور جواز سفر رقمي لمكافحة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك الموقع الرسمي لجامعة "خليفة" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن استراتيجية الباحثين في هذا المجال تركز على تحديد مستويات المناعة لدى الأفراد وتوثيقها فيما يعرف بـ "جواز سفر المناعة".

ولفت إلى أن جواز سفر المناعة الرقمي يمثل وثيقة إلكترونية تشمل بيانات مفصلة عن حامله ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها وفقا لجدول زمني، بصورة تؤكد خلوه من أي فيروس يمكن أن يسبب ضررا لباقي أفراد المجتمع.

ويشمل جواز السفر الرقمي من أظهرت الفحوصات سلبيتهم للفيروسات ومن أخذوا اللقاحات، بحسب موقع جامعة خليفة، الذي أشار إلى أن هذه الوثيقة يمكن أن تصدر على هيئة تطبيق إلكتروني.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 109 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.4 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.