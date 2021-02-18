الأمن العراقي يفرض طوقا أمنيا حول السفارة التركية ببغداد خشية مظاهرات مرتقبة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع قناة "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني إن تظاهرات انطلقت أمام السفارة التركية ببغداد.

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وأضاف المصدر للقناة العراقية: "تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية حول مقتربات السفارة بمنطقة الوزيرية".

وفرضت قوات الأمن العراقية طوقا أمنيا على السفارة التركية في بغداد لمنع المتظاهرين من الوصول إليها.

وأفادت وسائل إعلام عراقية تجمع العشرات بالقرب من السفارة وهتفوا ضد التواجد التركي شمالي العراق، ورفعوا لافتات تندد بالسياسة التركية، والتدخلات العسكرية في الشمال بدعوى محاربة حزب العمال الكردستاني.