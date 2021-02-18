وزير الطاقة السعودي: المملكة جاهزة لمد يد العون لأصدقائنا في تكساس...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد وزير الطاقة السعودي، في كلمة له بمؤتمر للطاقة في الرياض: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة في هذا المؤتمر وسط هذه المجموعة من الزملاء والأصدقاء والمتخصصين، هناك بعض التصريحات التي أود الادلاء بها، ولكنني أريد البدء بخالص الأمنيات والدعم إلى أصدقائنا وعائلاتهم في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا ولويزيانا".

وأضاف: "بوصفي سعوديا ومسؤولا عن هذا القطاع فإني أؤكد على قيم الصداقة والشراكة التي تجمعنا بهؤلاء المتضررين من الطقس السيئ هناك".

وتابع الأمير عبدالعزيز قائلاً: "أتحدث نيابة عن قطاع الطاقة بأكمله، قلوبنا وعقولنا معكم، وكالعادة فإن السعودية مستعدة لتقديم أي دعم، وسوف نقدم كل ما نستطيع لمساعدة أصدقائنا والعائلات المتضررة".

وتسببت موجة الصقيع، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في تجمد بعض الأنهار، بينما غطت الثلوج 5 ولايات.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في وقت سابق، إن عشرات الملايين في الولايات المتحدة يتعرضون لموجة برودة قارسة قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.