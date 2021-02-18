شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ضمن قائمة "TIME" لأكثر 100 شخص تأثيرا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة تايم الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم لعام 2021، وضمت القائمة اسم وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سارة الأميري، ضمن 100 من القادة الناشئين الذين يشكلون معالم المستقبل، وتتولى الوزيرة الاماراتي مهمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وعبرت سارة الأميري، وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، عن سعادتها بهذه الجائزة، وغردت على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "أشكر "التايم" لتسميتي في قائمة 100 Next الخاصة بهم، إنها علامة تقدير أقبلها نيابة عن فريق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ بأكمله، وكثير منهم يستحقون التكريم أكثر مني".

وكانت قد عقدت سارة الأميرى، وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على المراحل التالية التى سيمر بها "مسبار الأمل" طوال مهمته فى استكشاف الكوكب الأحمر على مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يوما بالتقويم الأرضى.



سارة الاميرى

وقالت وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، إن نجاح "مسبار الأمل" فى الوصول إلى المريخ يشكل بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة متكاملة للغلاف الجوى للمريخ للمرة الأولى فى تاريخ البشرية، وتضع بياناتها في خدمة المجتمع العلمى العالمى.

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، قالت وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة: "نبارك لكل من فى دولة الإمارات ولكل الشعوب العربية هذا الإنجاز التاريخي الذي كان نتاج عمل سبع سنوات تقريبا ضمن برنامج متكامل لنقل المعرفة، موضحة أن النهج المبتكر الذى اتبعته دولة الإمارات تكلل بالنجاح وشكل إضافة نوعية إلى قطاع استكشاف الفضاء في العالم".

وأوضحت وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، أن الفريق العلمي لمسبار الأمل تم تطويره من كوادر إماراتية بالتعاون مع شركاء المعرفة، عملوا فى أبحاث متميزة في الفضاء الخارجي تركز بشكل أساسى على المريخ، وهم جاهزون اليوم لبدء تلقي البيانات العلمية وتحليلها وتوفيرها في متناول المجتمع العلمي العالمي، مشيدة بالفريق الهندسي الذي صمم نظام الدفع العكسي المبتكر الذي طورته كفاءات إماراتية وعمل لمدة 27 دقيقة متواصلة، مؤكدة أن خبرات الكوادر الإماراتية فى قطاع الفضاء تبلورت بفعل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.