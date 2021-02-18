شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد المغربى للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجة بمقياس ريختر اليوم الخميس، بإقليم اشتوكة آيت باها، وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل "سيدي بيبي".. مضيفة أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالا وخط الطول 9.777 درجة غربا.

يذكر أن الحكومة المغربية، قررت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، وأفادت الحكومة - في بيان - بأن هذا القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19”.

ويأتي القرار، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء من كل يوم، وكذلك حظر التنقل الليلي يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما تضمن القرار منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.