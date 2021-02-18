شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد 12 خرقا لنظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد 12 خرقا، وقالت الوزارة في بيان لها تم نشره على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 12 خرقا، في محافظات إدلب (4) واللاذقية (4) وحماة (2) وحلب (2)".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى تنفيذ مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين 2728 عملية إنسانية.

من جهة أخرى ذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن حوالي 70 لاجئًا سوريًا عادوا إلى أرض الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.