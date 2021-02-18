شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى السابق يرفض المثول أمام التحقيق فى قضية انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى القاضى فادى صوان وزيرالاشغال العامة والنقل اللبنانى السابق يوسف فنيانوس للتحقيقات فى سياق التحقيقات فى قضية انفجار مرفأ بيروت، ولكن الأخير رفض الحضور وفاجأ متابعيه بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "تلقيت اتصالاً هاتفياً الساعة7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً للاستماع إلي كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية، فإنني اعتذر عن حضور جلسة الغد". وفق صحيفةا لجمهورية اللبنانية.



وأكدت مصادر وفق صحيفة "الجمهورية" أن صوان استدعى فنيانوس مجدداً الى التحقيق اليوم، لكن فنيانوس لن يذهب للاسباب نفسها، لأنه يعتبر الادعاء عليه وكل التعاطي معه "لا يحترم الاصول القانونية والدستورية"، كذلك استدعى ايضاً المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليحضر أمامه غداً، لكنه بدوره لن يحضر الى التحقيق.

وفي تفسيرها لخطوة فنيانوس، قالت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" ان الإتصال الذي أجرته "المباحث الجنائية المركزية" بفنيانوس كان لتذكيره بالموعد بعدما تبلغ به في وقت سابق منذ ان تعطل لقاءه الاول مع صوان بصفة "مدعى عليه" وليس كشاهد، بعدما جمد صوان التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ. ولذلك كان لا بد من تذكيره بالموعد، عدا عن إمكان تفسير موقفه بأنه تجنباً لِما تردد عن احتمال كبير بتوقيفه اليوم.

