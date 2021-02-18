شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان السيول بروضة زبدة بـ«حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جريان السيول بروضة زبدة طريق المجمعة الارطاوية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية. ويوضح المقطع جريان السيول عقب هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

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