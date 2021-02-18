شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصائح مهمة للجميع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه استشاري الطب الباطني الدكتور علي الحارث، نصيحة مهمة للجميع بالمملكة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

ودعا الحارث خلال مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية” إلى الحرص على تلقي اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال إن الفترة المقبلة ستكون مفصلية بحيث يجب فيها تلقي اللقاح، ثم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مشيراً إلى أن العادات غير الصحية وتجاهل الاحترازات تسببا في عودة انتشار الفيروس.

وشدد على ضرورة إحكام الكمامة على الوجه أو ارتداء كمامتين حتى يتجنب الجميع انتشار الفيروس، مبيناً أن إحدى الدراسات توصلت إلى أن ارتداء كمامتين يمنع انتشار الوباء بنسبة 96 %.