للمرة الأولى.. إيطاليا ترصد سلالة نادرة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى في إيطاليا، وقالت الحكومة الإقليمية - في بيان وفقا لـ وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية الأربعاء، "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى".



وذكرت حكومة نابولي أن السلالة - التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي - يٌطلق عليها اسم B.1.525 وحتى الآن لم تُكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، و "لم تُشاهد من قبل في إيطاليا".و فقا لما نقلته البيان.

وأشارت "أنسا" إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.

يذكر أن إيطاليا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و700 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.