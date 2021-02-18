الإمارات... طلبة يغشون بإغلاق الكاميرات

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "الإمارات اليوم" قال معلمون في الإمارات إن طلابا يقومون بإغلاق الكاميرا أثناء الامتحان، متذرعين بوجود أعطال بها، في حين أنهم يفعلون ذلك للاستعانة بأحد أفراد الأسرة في إجاباتهم، مؤكدين أن معظم من يفعل ذلك هم طلاب في المرحلة الأساسية من التعليم.

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وقد علل أولياء أمور الطلاب هذا التصرف بصعوبة الامتحانات، وأنها ليست في متناول الطالب، إضافة إلى أن الطلاب في هذا السن لم يتم تدريبهم على الدراسة والامتحانات عبر أجهزة الحاسوب، مؤكدين أن أبناءهم يضطرون إلى طلب المساعدة منهم، أو من أشقائهم الأكبر سناً، من أجل قراءة الأسئلة لهم ومساعدتهم على فهمها.

وبينما تؤكد إحدى معلمات اللغة العربية في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة أن الشروط التي وضعتها المدرسة للامتحان، من فتح الكاميرا والميكروفون، والجلوس بصورة تمكّن المعلم من رؤية الطالب بصورة واضحة، لا تتم، ملقية باللوم على أولياء الأمور، فإن أحد أولياء الأمور يرد عليها مؤكدا أن ابنته التي تدرس في الصف الثاني بمدرسة حكومية، لا تزال تطلب منه قراءة الأسئلة لها، ومساعدتها على حلّها، لافتا إلى أن "طلبة المرحلة الأساسية لا يزالون غير قادرين على قراءة الأسئلة وحلها عبر أجهزة الحاسوب".

يشار إلى أن وزارة التعليم الإماراتية كانت قد اعتمدت نظام الدراسة عن بعد، ومنها إجراء الامتحانات اون لاين منذ مارس/ آذار من العام الماضي.