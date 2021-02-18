توجيه ملكي بشأن السودان... والبرهان يقطع وعدا للسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - أشاد البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية، بـ"مواقف السعودية الداعمة للسودان وبالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين".

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جاء ذلك على هامش لقاء البرهان بمكتبه أمس، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في السعودية.

وأكد البرهان "حرص السودان على تطوير التعاون المشترك مع السعودية فى المجالات الاقتصادية والتجارية".

وأفادت الوكالة بأن البرهان "وعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة كافة العوائق التى تواجهها".

من جانبه قال السفير أحمد قطان، فى تصريح عقب اللقاء، إن زيارته إلى السودان "جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهمية السودان للمملكة ولتأكيد وقوفها مع الشعب السوداني".

وأعرب الوزير السعودي عن "شكر وتقدير المملكة للسودان على مواقفه المساندة لها، وانضمامه للتحالف الإسلامي لإعادة الشرعية فى اليمن".

وأكد القطان أن اللقاء "تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، خاصة الاستثمارات السعودية في السودان والمشاريع التي يرغب السودان في إقامتها في المملكة".