6 آلاف شخص يشاركون في التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" بينهم روس وإماراتيون

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وكتب سوبيانين في مدونته على الإنترنت: "المرحلة الرئيسية من التجارب السريرية الدولية ستضم ستة آلاف شخص: ثلاثة آلاف من روسيا ومثلهم من الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف سوبيانين أن "كل من حصل على لقاح "سبوتنيك لايت" خلال مراحل الاختبار الأولى، تطورت لديه مناعة ضد كوفيد-19."

وأقرت الصحة الروسية، يوم أمس الأربعاء، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت".

وبحسب سجل الموافقات الذي تم إصداره اليوم، فإن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية يجب أن تنتهي في 28 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر "تويتر"، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة.

وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ: