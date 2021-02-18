شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب دبى الإعلامى: فلاى دبى تستعد لانضمام الطائرة بوينج 737 ماكس لأسطولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب حكومة دبي الإعلامي على تويتر اليوم الخميس، إن الناقلة فلاي دبي التي مقرها الإمارات تستعد لانضمام الطائرة بوينج 737 ماكس إلى أسطولها مجددا.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس الأربعاء رفع الحظر عن الطائرة التي أُوقفت من الخدمة عالميا في مارس 2019 بعد حادثين مميتين خلال خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ورفعت الولايات المتحدة الحظر في نوفمبر بينما رفعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحظر الشهر الماضي.

وكان قد قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إنه تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

وأضاف السويدي أن رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفائها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.