مركز حقوقى يمنى: 255 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثى بتعز خلال يناير الماضى

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز حقوقى يمنى عن 255 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال شهر يناير الماضى.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن -في تقرير حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس "إن ميليشيات الحوثي قتلت 25 مدنيًا، بينهم 3 أطفال وامرأتين، وأصابت 44 مدنيًا بجروح مختلفة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز".



وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة، نتيجة قصفها العشوائي، وفجرت 6 منازل لمدنيين، وأحرقت وداهمت منزلًا، وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة.



ولفت إلى أن مطلع العام 2021 كان داميًا، حيث شنت ميليشيا الحوثي حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الآهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت الميليشيات المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة كما قامت بنهبها.

