شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» توضح عقوبة مزاولة أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قالت وزارة السياحة ، أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.

وأشارت بحسب “عكاظ” ، إلى أن نشاط الإرشاد السياحي من الأنشطة الواعدة للراغبين في دخول هذا المجال سواء في التوظيف أو الاستثمار، وفقاً لرؤية 2030 والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية خصوصاً أن هناك احتياجاً للمرشدين السياحيين لتغطية العدد المتوقع لاستهداف السياحة 100 مليون سائح.

وحول نظام وآلية تسعيرة خدمات المرشد السياحي، أوضحت الوزارة أنه لا توجد آلية موحدة لتسعير الخدمات المقدمة من قبل المرشدين السياحيين، إذ يعتمد المرشد السياحي في تحديد رسوم الخدمة المقدمة من قبله وفقاً للخبرة وسنوات ممارسته للنشاط وتخصصه في المواقع أو المسارات السياحية وأيضا تحدثه بأكثر من لغة، الأمر الذي يعطي المرشد السياحي أفضلية في تحديد سعر الخدمة والسوق هو من ينظم الأسعار.