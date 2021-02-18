شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطبق ضريبة التصرفات العقارية على منزل تنازل عنه الورثة لأحدهم؟ .. الزكاة والدخل توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، عن مدى إمكانية فرض ضريبة التصرفات العقارية على المنزل الذي تنازل عنه الورثة لأحدهم.

وأوضحت ، أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على كل التوريدات العقارية بنسبة 5%، ما لم تكن مُستثناة من الضريبة، ويُستثنى من دفع الضريبة عند نقل ملكية العقار وذلك في حال توزيع الورث بين مستحقيه.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال بيع عقار الورثة سيتم دفع الضريبة وفقًاً لحصصهم الشرعية.