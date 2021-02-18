شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وغائم في البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج العربي، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية أما في البحرين فيسود طفس غائم وكذلك في الإمارات وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من من متر ونصف الى مترين تصل إلى ثلاث امتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول مساء شماليه غربيه بسرعة 18-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الرياح: جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة، ثم تتحول عند منتصف النهار الى شمالية غربية وتصل سرعتها من 22 الى 27 عقدة، كما حذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس، مغبر وغائم جزئيا أحياناً يصبح غائماً ليلاً غرباً.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.