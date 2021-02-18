شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. فيديو يعكس قوة العصف الثلجي في علقان بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول عدد من المهتمين بالطقس مقاطع مصورة لعاصفة ثلجية في علقان شمال تبوك ، وذلك تزامنا مع تساقط الثلوج الذي شهدته المنطقة خلال الساعات الماضية .

وأظهر أحد مقاطع الفيديو قوة العاصفة التي حولت الرمال للون الأبيض ، في منظر لا يراه البعض كثيرا في المملكة .

وتأتي هذه الثلوج كنتيجة لتأثر عموم منطقة بلاد الشام إضافة للأجزاء الشمالية من المملكة بمنخفض جوي مصحوب لكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، عملت على تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من منطقة بلاد الشام شملت مُرتفعات منطقة تبوك.