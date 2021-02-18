شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تدشين مطار عرعر الجديد بطاقة استيعابية 10 آلاف رحلة سنويا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مطار عرعر الجديد، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ورؤساء منظومة النقل ، وعدد من المسؤولين.

ورفع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بهذه المناسبة, مؤكداً أهمية تنفيذ مشروع المطار الجديد, الذي يأتي تلبية للحاجة المتزايدة على حركة النقل الجوي والكثافة العددية التي يشهدها المطار من قبل المسافرين والقادمين من أبناء المنطقة وزوارها ومنسوبي الشركات والقطاعات العاملة بالمنطقة، وأن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.

وقال : “لا تألوا الدولة مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل في المملكة من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة للنهضة الاقتصادية ولرفع جودة الحياة، متطلعًا لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية لاسيما اللوجستية منها في مجال نقل الافراد والبضائع”.

ويقدم مطار عرعر الجديد ، خدمات مميزة للمسافرين ، تتضمن (6) بوابات للسفر ، تخدم (4) طائرات في وقت واحد، بالإضافة إلى (10) منصات لإنهاء إجراءات السفر، و (12) منصة للجوازات لمرحلة القدوم، و(8) منصات لمرحلة المغادرة، علاوة على تجهيز(900) مقعد في صالة الركاب الرئيسية ، كما يتسع مبنى صالة السفر الرئيسة بمساحة تبلغ 14.990 مترا مربعا، ومبنى للصالة الملكية بمساحة 1.800 متر مربع، ومبنى الإطفاء والإنقاذ بمساحة تصل إلى 3.200 متر مربع، ومبنى لإدارة المطار بمساحة 850 مترا مربعا، إضافة إلى مبنى محطة الكهرباء الرئيسية بمساحة 1,100 متر مربع، ومبنى لأبراج التبريد بمساحة تبلغ 2,200 متر مربع، إلى جانب مباني البوابات ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية .

وصُمم المطار بطريقة متميزة, حيث يشكل التصميم الخارجي حرف “العين” الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.

ويشتمل المشروع على جميع الخدمات التي تخدم المسافرين, فيما تتسع مواقف السيارات ل 616 موقفًا.