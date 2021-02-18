شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة. على الجزئين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من من متر ونصف الى مترين تصل إلى ثلاث امتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول مساء شماليه غربيه بسرعة 18-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، و محافظات أبو عريش ، و الدرب، و بيش، و صامطة، و صبيا، و فرسان ، و الأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 صباحا .