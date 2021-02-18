شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يؤكد العلاقات الوطيدة مع الهند عقب وصول كميات من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العلاقات الوطيدة بين البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان أعرب، خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره للهند قيادة وشعبا لتقديمها للسلطنة لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي ينتجه المعهد الهندي للأمصال واللقاحات.