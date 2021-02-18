حرصا على صحة المصلين.. السعودية تغلق 8 مساجد بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، بأن مجموع ما تم إغلاقه خلال 10 أيام بلغ 87 مسجدا، تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وذكرت الوزارة السعودية أن المساجد المغلقة، 3 في منطقة الرياض تم فيها رصد 4 حالات إصابة بكورونا، حالتان في محافظة الزلفي، وحالة واحدة في محافظة الرين، وحالة واحدة في حي عرقة بالرياض، و3 حالات في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 8 مساجد، أمس الأربعاء، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، 4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.