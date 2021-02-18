شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تقديم 85 ألفا و681 جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، أنه تم تقديم 85 ألفا و681 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و284 ألفا و406 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 53.43 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتماشى ذلك مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيها للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.