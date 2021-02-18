عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد الوفيات وانخفاض المواليد في مصر خلال العام 2020

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

أفادت أرقام رسمية في مصر، الأربعاء، أن أعداد الوفيات في البلاد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة قاربت الـ 16% خلال العام الماضي 2020.



وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له، إن عدد الوفيات قفز إلى 496 ألف حالة وفاة خلال أول 10 أشهر من العام 2020، مقابل 428 ألف حالة وفاة خلال الفترة نفسها من 2019، تزامنًا مع ظهور جائحة كورونا.

وأشار إلى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بين الذكور والإناث بسبب تحسن مستوى الرعاية الصحية، ليصل إلى 75.5 سنة بين الإناث خلال العام 2020، مقابل 75.1 سنة خلال العام 2019.

كما ارتفع توقع البقاء عند الذكور من 72.7 سنة لـ74.3 سنة خلال الفترة ذاتها.

وأضاف التقرير أن عدد سكان مصر في الداخل، ارتفع إلى 101 مليون و 532 ألف نسمة، بزيادة تخطت النصف مليون نسمة خلال 4 أشهر فقط، منذ إعلان تسجيل الـ101 مليون نسمة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونوه إلى أن الزيادة الطبيعية في أعداد السكان تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تباعدت الفترة الزمنية التي يزداد خلالها السكان مليون نسمة من 3 أشهر إلى 4 أشهر.

وأوضح التقرير أن أعداد المواليد في 2020 انخفضت بشكل طفيف إلى 1.713 مليون نسمة خلال أول 10 أشهر من العام 2020، مقابل 1.720 مليون نسمة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغ 0.4% خلال عام.

ويتوقع أن تسجل مصر المليون الثاني بعد المائة بحلول، حزيران/ يونيو المقبل، بعدما استغرقت ما يقارب الـ8 أشهر بدلًا من 6 أشهر و25 يومًا، عند تسجيل المائة مليون الأولى في شباط/ فبراير 2020.