عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطلق باقة متنوعة من أجهزتها الذكية في مارس

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

تستعد شركة الهواتف الأمريكية العملاقة ”أبل“ لإطلاق ما لا يقل عن 3 أجهزة جديدة، في شهر آذار/ مارس المقبل.



ووفق المسرب الأمريكي الشهير جون بروسر، فإن الشركة تستعد لإطلاق جهاز ”AirTags“، المنافس الأول لجهاز ”Galaxy Smart Tag“ من سامسونغ في آذار/مارس.

ويعتبر ”AirTags“ جهاز تعقب صغير كروي الشكل، يمكن توصيله بالأجهزة والأشياء المفقودة لتحديد موقعها ونقلها عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، بالتزامن مع تطبيق ”Find My 3D Locator“.

وكانت تقارير سابقة، أفادت أن الجهاز سيتم إعادة شحنه لاسلكيا، باستخدام شاحن مماثل لشاحن ”Apple Watch“ المغناطيسي.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما كان الجهاز سيستخدم شاحن ”Watch“، أم سيستخدم تقنية Qi القياسية.

أما الجهاز الثاني، بحسب المسرب بروسر، فإن أبل ستطلق ”iPad Pro“ خلال حدث افتراضي في مارس القادم“.

ومن المتوقع أن يشارك ”iPad Pro“ تصميم سابقه، حيث سُرب أنه سيعمل بواسطة معالج أبل ”A14“.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز مقاس 12.9 بوصة سيحصل على تقنية ”mini-LED“ الجديدة؛ بينما يظل الطراز مقاس 11 بوصة غير معروف.

كما ستكتشف ”أبل“ أيضا عن جهاز ”Air Pods 3“ بتصميم يحاكى ”Air Pods Pro“ ولكن بدون تقنية ”ANC“، في آذار/مارس، بحسب موقع ”Leaks Apple Pro“ التقني.

وقال الموقع إن ”Air Pods 3“ من المفترض أن يكون أرخص بنسبة 20٪ من ”AirPods Pro“ الحالية بحوالي 200 دولار.

وتأتي سماعة الجهاز ببعض التغييرات وأيضا التحسينات عن إصدار الشركة السابق ”AirPods 2″، إلا أنها لن تأتي بتغييرات كبيرة عن تصميم سماعة ”AirPods Pro“.

وتشير التسريبات إلى أن ”أبل ستقدم سماعة AirPods 3 بنفس ملامح تصميم AirPods Pro“.

ومن المتوقع أن تتميز سماعة ”Air Pods 3“ بحجم أقصر للساق، مع تصميم داخل الأذن مع رأس للسماعة، وهي خطوة أخرى من ”أبل“ نحو إضافة تغييرات جديدة على تصميم خط إنتاج الشركة من السماعات اللاسلكية.

وسيأتي الإصدار الجديد بعمر أطول للبطارية، حيث تعمل ”أبل“ على ترقية عمر الشحن في السماعات بين 3 إلى 5 ساعات، ومع حافظة الشحن من 18 إلى 24 ساعة.