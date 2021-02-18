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فلسطين والنرويج تبحثان تحضيرات اجتماع المانحين الشهر الجاري

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القاهرة - سامية سيد -  بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية هاتفيا مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري إريكسون، ترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري برئاسة النرويج، بحضور أمريكي للمرة الأولى.

ودعا أشتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" النرويج للعب دور فعال في خلق مسار سياسي جديد وجدي قائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وداعم لحل الدولتين، ومستند للقانون الدولي والقرارات الأممية.  

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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