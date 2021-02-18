شكرا لقرائتكم خبر عن «ولا تنسوا الفضل بينكم».. مواطن يكشف تفاصيل إنقاذه لطليقته من عملية ابتزاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مواطن، تفاصيل إنقاذه لطليقته من عملية ابتزاز مدبرة تعرضت لها في محكمة الأحوال الشخصية على يد أحد الأشخاص الذي استعان بوافدة تقوم باصطياد المواطنات من المحاكم.

وقال المواطن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد”، إن الوافدة اعترضت طليقته في محكمة الأحوال الشخصية وادعت في البداية أنها محامية ثم عرفتها بالشخص المبتز وأبلغتها أنه محامي وطلبت منها أن تكتب معه العقود.

وأضاف “أنه اكتشف بعد ذلك أن الجاني لم يكن محاميًا كما كان يدعي ولكنه كان منتحلًا صفة محام”.

وتابع المواطن:” بعد ذلك كتبوا معها عقود بـ 60 ألف ريال وبعد أن تسببوا في الطلاق انفردا بها حيث كان الموضوع مبرمجا أو مخططاً له سابقاً ثم رفعوا عليها قضية بـ 100 ألف ريال وأخرى بمليون ريال ثم أخذوا منها 80 ألف ريال كاش وعملوا لها سند لأمر مزور بـ 80 ألف ريال، وأخذوا عليها حكم بـ20 ألف ريال حتى وصل إجمالي المبالغ التي طالبوها بها إلى مليون و280 ألف ريال”.

وأشار المواطن، إلى أنه تفاجأ بهذه الأمور لأن الانفصال والحضانة تمت بالتراضي بينهما ثم علم بعد ذلك أنها تمر بحالة نفسية وشغلت عن أبنائها بمراجعة المحاكم والدوائر المختصة قائلًا “أكيد الواحد ما هيتجرد من إنسايته في طليقته وذلك إنفاذًا لأمر الله -سبحانه- {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}.

وأوضح أنه قام بإثبات انتحال صاحب السند لصفة محام رغم عدم وجود رخصة لديه، وأكد أنه قام بمواصلة متابعة مستجدات التفاصيل الأخرى للقضية، من خلال إبلاغه الجهات المختصة بذلك، لافتا إلى أنه توصل أيضا للعديد من الأدلة والقرائن لمخالفات أخرى قام بها الجاني المذكور سوف يقدمها عند بدء التحقيق، لإثبات صحة موقف طليقته وإنقاذها من واقعة الابتزاز.