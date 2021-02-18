عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استخراج أقدم دي إن إيه من ضروس حيوانات الماموث المنقرضة

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

استخرج العلماء أقدم حمض نووي (دي.إن.إيه) على الإطلاق من ضروس حيوانات الماموث الضخمة المنقرضة.



وكانت هذه الحيوانات تجوب شمال شرق سيبيريا قبل ما يصل إلى 1.2 مليون سنة، وذلك في إطار بحث يوسع الآفاق لفهم الأنواع المنقرضة.

وقال الباحثون، الأربعاء، إنهم استخلصوا الدي.إن.إيه من رفات ثلاثة من حيوانات الماموث التي تنتمي لفصيلة الأفيال وكانت من الثدييات الضخمة التي هيمنت على الطبيعة في العصر الجليدي. وكانت الرفات مدفونة تحت طبقة من الجليد مما ساهم في حفظ المادة الوراثية القديمة.

وعلى الرغم من بدء اكتشاف الرفات في سبعينيات القرن العشرين فإن استخراج الدي.إن.إيه تطلب وسائل علمية جديدة.

وقال لوف دالين، أستاذ علم الوراثة التطوري في مركز علم الوراثة الأثري بالسويد وقائد البحث الذي نشرته دورية (نيتشر): "يُعد هذا إلى حد بعيد أقدم دي.إن.إيه يجري استخراجه".

وقبل ذلك، كان أقدم دي.إن.إيه مستخرجا من حصان كان يعيش في منطقة يوكون الكندية قبل حوالي 700 ألف سنة.

وكان أول ظهور للنوع البشري، المعروف باسم هومو سابينس، قبل حوالي 300 ألف سنة.

والدي.إن.إيه هي المادة التي تنسخ نفسها وتحمل المعلومات الوراثية للكائنات الحية وكأنها مخطط للحياة.

ومعظم المعلومات عن كائنات ما قبل التاريخ تستند إلى دراسة أحفوريات الهيكل العظمي التي لا تنبئ بالكثير عن الكائن خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والخصال الوراثية.

وقد يسلط استخراج هذا الحمض النووي الضوء على بعض الأنواع المنقرضة لكن بعضها الآخر لا يزال بعيد المنال كالديناصورات التي انقرضت قبل 66 مليون سنة.