عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. الهيكل الغامض يظهر في أفريقيا بعد أمريكا وأوروبا

الخميس 18 فبراير 2021

الخليج 365

ظهر الهيكل المعدني الفضي الغامض في أفريقيا بعد أن ظهر في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية.



واجه أحدث هيكل من سلسلة هياكل معدنية فضية ألهبت حماس محبي الخيال العلمي في جميع أنحاء العالم مصيرا مأساويا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الأربعاء، عندما تم إحراقه في ساحة بالعاصمة.

وظهر الهيكل الذي يزيد ارتفاعه على 3 أمتار في حي باندال بالعاصمة كينشاسا صباح يوم الأحد. وفي صباح اليوم الأربعاء، توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق السكان وهم يدمرون الهيكل بالعصي ويضرمون النار فيه.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك.

وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزا يلعب دورا فيما يبدو في تطور البشرية.